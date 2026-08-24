Партия «Адилет» разнесла соперников на первых выборах в Курултай, набрав 71,17%
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Партия «Адилет» одержала убедительную победу на первых выборах в новый однопалатный парламент Казахстана, получив 71,17% голосов. Предварительные результаты озвучил председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров.
За политическую силу проголосовали 6 528 948 избирателей. Второй результат показала партия «Ауыл» — 6,26%, следом расположились Respublica с 5,56%, «Ак жол» с 5,21% и Общенациональная социал-демократическая партия с 5,11%.
Народная партия Казахстана получила 3,11%, а зелёная партия «Байтақ» — 1,07%, поэтому обе не преодолели пятипроцентный барьер. Ещё 2,51% участников голосования выбрали вариант «против всех».
Выборы 23 августа стали первыми после перехода Казахстана от двухпалатного парламента к Курултаю. Новая партия «Адилет» была зарегистрирована летом 2026 года и позднее объединилась с крупнейшей политической силой страны «Аманат». Life.ru писал, что ещё экзитполы предсказывали «Адилет» более 70% голосов. Они также показывали прохождение в Курултай пяти политических партий. Для голосования открыли свыше 10,4 тыс. участков, в том числе 79 — при казахстанских представительствах в 61 стране. По данным ЦИК, итоговая явка к моменту закрытия участков достигла 74,19%.
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