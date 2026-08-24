Партия «Адилет» разнесла соперников на первых выборах в Курултай, набрав 71,17%

Выборы 23 августа стали первыми после перехода Казахстана от двухпалатного парламента к Курултаю. Новая партия «Адилет» была зарегистрирована летом 2026 года и позднее объединилась с крупнейшей политической силой страны «Аманат». Life.ru писал, что ещё экзитполы предсказывали «Адилет» более 70% голосов. Они также показывали прохождение в Курултай пяти политических партий. Для голосования открыли свыше 10,4 тыс. участков, в том числе 79 — при казахстанских представительствах в 61 стране. По данным ЦИК, итоговая явка к моменту закрытия участков достигла 74,19%.