Цекало продал дом в Голливуде и подарил жене-модели квартиру за $1,32 млн

Александр Цекало продал голливудский дом за $1,2 млн и оставил квартиру в Беверли-Хиллз своей супруге Дарине Эрвин. Об этом сообщает SHOT, изучивший сделки с американской недвижимостью пары.

По данным журналистов, в 2021 году продюсер и его жена приобрели сразу два объекта в Калифорнии. Дом в Голливуде рядом с «Аллеей славы» обошёлся примерно в $1,35 млн, а квартира в престижном районе Беверли-Хиллз — ещё в $1,32 млн.















Спустя два года Цекало перестал числиться владельцем квартиры, и недвижимость полностью перешла к Эрвин. Позже продюсер выставил на продажу голливудский особняк и закрыл сделку примерно за $1,2 млн.

После продажи дома Цекало перенёс регистрацию своей американской компании SREDA GLOBAL LLC из Калифорнии во Флориду. Там же он арендовал другую виллу, стоимость проживания в которой оценивается примерно в $30 тысяч в месяц.

Ранее Цекало уже избавлялся от крупной недвижимости: в 2024 году стало известно о продаже его подмосковного особняка за сотни миллионов рублей. Сейчас основная часть его жизни связана с США, где он живёт вместе с Дариной Эрвин. В течение последних лет модель страдала от заболевания шейного отдела позвоночника. Перенесённые операции повлияли на её внешность, в том числе в части веса. Ранее Дарина Эрвин также публиковала фото из больницы.