Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 07:17

Последняя воля не исполнится: Юрист объяснила, когда можно оспорить завещание

Юрист Кульпина: Завещание пожилого человека можно оспорить в суде

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Собственник квартиры вправе оставить жильё по завещанию любому человеку, даже если у него есть близкие родственники, рассказала юрист по недвижимости Елена Кульпина. Однако, по её словам, после смерти владельца родственники, которые претендовали на имущество, вправе попытаться оспорить документ в суде.

На практике чаще это удаётся, если завещание составлял человек преклонного возраста. Основанием для отмены последней воли может стать состояние здоровья наследодателя, из-за которого в момент оформления документа он не отдавал отчёта своим действиям и не понимал их правовых последствий, пояснила собеседница 360.ru.

С похорон прямиком в суд: 7 самых грязных войн за наследство звёзд — от Гурченко до Алена Делона
С похорон прямиком в суд: 7 самых грязных войн за наследство звёзд — от Гурченко до Алена Делона

Ранее юрист сравнила завещание и дарственную и объяснила, в каких случаях их можно оспорить. В частности, завещание допускается оспаривать после смерти наследодателя, а по отдельным основаниям срок для обращения в суд составляет один год.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Право
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar