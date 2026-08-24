Последняя воля не исполнится: Юрист объяснила, когда можно оспорить завещание

Собственник квартиры вправе оставить жильё по завещанию любому человеку, даже если у него есть близкие родственники, рассказала юрист по недвижимости Елена Кульпина. Однако, по её словам, после смерти владельца родственники, которые претендовали на имущество, вправе попытаться оспорить документ в суде.

На практике чаще это удаётся, если завещание составлял человек преклонного возраста. Основанием для отмены последней воли может стать состояние здоровья наследодателя, из-за которого в момент оформления документа он не отдавал отчёта своим действиям и не понимал их правовых последствий, пояснила собеседница 360.ru.

Ранее юрист сравнила завещание и дарственную и объяснила, в каких случаях их можно оспорить. В частности, завещание допускается оспаривать после смерти наследодателя, а по отдельным основаниям срок для обращения в суд составляет один год.