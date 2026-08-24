Здание отделения «Единой России» в Мелитополе повреждено при налёте дрона ВСУ

Здание регионального отделения партии «Единая Россия» в Мелитополе получило повреждения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём канале в «Максе».

По словам главы региона, целью удара стал объект, который не использовался в военных целях. На протяжении последних лет там работал гуманитарный штаб, где жители получали помощь и поддержку.

«В результате террористической атаки со стороны киевского режима повреждено здание регионального отделения партии «Единая Россия» в Мелитополе», — написал Балицкий.

Он отметил, что несмотря на повреждения, работа организации продолжится. Гуманитарный центр, который несколько лет оказывал адресную помощь жителям города, не прекратит деятельность.

Также ночью ВСУ ударили по многоквартирному дому на улице Екатерины Великой в Мелитополе. В результате мужчина погиб, а женщина получила ранения.