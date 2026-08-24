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Регион
24 августа, 06:39

Здание отделения «Единой России» в Мелитополе повреждено при налёте дрона ВСУ

Обломок дрона в отделении ЕР в Мелитополе. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Обломок дрона в отделении ЕР в Мелитополе. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Здание регионального отделения партии «Единая Россия» в Мелитополе получило повреждения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём канале в «Максе».

По словам главы региона, целью удара стал объект, который не использовался в военных целях. На протяжении последних лет там работал гуманитарный штаб, где жители получали помощь и поддержку.

«В результате террористической атаки со стороны киевского режима повреждено здание регионального отделения партии «Единая Россия» в Мелитополе», — написал Балицкий.

Он отметил, что несмотря на повреждения, работа организации продолжится. Гуманитарный центр, который несколько лет оказывал адресную помощь жителям города, не прекратит деятельность.

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Также ночью ВСУ ударили по многоквартирному дому на улице Екатерины Великой в Мелитополе. В результате мужчина погиб, а женщина получила ранения.

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Андрей Бражников
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