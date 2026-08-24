В ФРГ сочли оскорблением удар ВС РФ по пригороду Киева в разгар визита Вадефуля

Российский удар по пригороду Киева, который пришёлся на визит в украинскую столицу главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, можно расценивать как оскорбление Германии. Такое мнение высказал корреспондент немецкого канала Welt Кристоф Ваннер, который сейчас находится в Киеве.

«Россияне утверждают, что атаковали фуры, предназначенные для запуска украинских беспилотников. И Йоханн Вадефуль находился в Киеве именно в это время. На мой взгляд, всё это должно рассматриваться как явное оскорбление Германии», — сказал он.

Он отметил, что раньше, когда в Киев приезжали высокие немецкие чиновники, включали только сирены воздушной тревоги. Так было при Олафе Шольце и Анналене Бербок. А в этот раз дело не ограничилось сигналом тревоги.

В Минобороны России объяснили, что били ракетами «Искандер» по району Борисполя, где уничтожили около 40 машин с пусковыми установками для украинских беспилотников. Военные подчёркивают, что наносят удары по объектам, которые снижают военный потенциал противника, и используют для этого высокоточное оружие и дроны.