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24 августа, 06:52

В ФРГ сочли оскорблением удар ВС РФ по пригороду Киева в разгар визита Вадефуля

Йоханн Вадефуль. Обложка © Wikipedia

Йоханн Вадефуль. Обложка © Wikipedia

Российский удар по пригороду Киева, который пришёлся на визит в украинскую столицу главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, можно расценивать как оскорбление Германии. Такое мнение высказал корреспондент немецкого канала Welt Кристоф Ваннер, который сейчас находится в Киеве.

«Россияне утверждают, что атаковали фуры, предназначенные для запуска украинских беспилотников. И Йоханн Вадефуль находился в Киеве именно в это время. На мой взгляд, всё это должно рассматриваться как явное оскорбление Германии», — сказал он.

Он отметил, что раньше, когда в Киев приезжали высокие немецкие чиновники, включали только сирены воздушной тревоги. Так было при Олафе Шольце и Анналене Бербок. А в этот раз дело не ограничилось сигналом тревоги.

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В Минобороны России объяснили, что били ракетами «Искандер» по району Борисполя, где уничтожили около 40 машин с пусковыми установками для украинских беспилотников. Военные подчёркивают, что наносят удары по объектам, которые снижают военный потенциал противника, и используют для этого высокоточное оружие и дроны.

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Наталья Афонина
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