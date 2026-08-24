Поймали в сети и потащили в ЗАГС: «Бурановские бабушки» влюбились в Прохора Шаляпина

«Бурановские бабушки» позвали Прохора Шаляпина в ЗАГС после совместных съёмок клипа. Артистки признались, что певец им сразу понравился из-за своей доброты. Во время работы над клипом участницы коллектива нашли во дворе дома звезды сетку и придумали сцену, в которой ловят его и утаскивают с собой прямо в ЗАГС, а тот с юмором поддержал задумку.

«Бурановские бабушки» сняли весёлый клип с Прохором Шаляпиным. Видео © Пятый канал

«Влюбились», — признались участницы коллектива в интервью Пятому каналу.

Советовать Шаляпину что-либо в личной жизни артистки не стали, но пожелали ему новых песен, встреч, фильмов и телепроектов. Напоследок «бабушки» снова пошутили о свадьбе и предложили певцу выбрать в качестве невесты одну из них.

Кстати, недавно Прохор Шаляпин рассказал о романе с новой возлюбленной, которой чуть меньше 70 лет. По словам певца, состоятельная москвичка пережила четырёх мужей и теперь решила жить для себя.