Новая высота: что даст Армии России падение последней «цитадели» ВСУ в Донбассе

Освобождение Николайполья создало для российских подразделений возможность срезать выступ на Славянско-Краматорском участке фронта. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире ИС «Вести». По его словам, установление контроля над населённым пунктом открыло дополнительные варианты для дальнейших действий Армии России на этом направлении.

«Здесь после освобождения Николайполя тоже для наших подразделений открываются новые дополнительные возможности», — сказал Пушилин. Глава республики уточнил, что войска получили возможность ликвидировать выступ линии фронта.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Николайполья 20 августа. По данным ведомства, населённый пункт взяли подразделения Южной группировки войск. После освобождения Зелёного, Николайполья и Матяшева продвижение идёт сразу по нескольким связанным направлениям. Ключевым пунктом последней «цитадели» ВСУ в Донбассе становится Дружковка, расположенная примерно в 10 километрах от Краматорска и считающаяся южными воротами агломерации.