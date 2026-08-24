Правительство Грузии больше не считает Россию врагом и сейчас пытается убедить своих граждан отказаться от прошлых убеждений. Об этом заявил РИА «Новости» кавказовед Артур Атаев.

По его словам, в грузинском обществе активно обсуждают возможность улучшения отношений с Москвой. Некоторые даже предлагают официально признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Эксперт считает, что хотя общество и власти постепенно меняют своё отношение, восстановить дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой в ближайшее время вряд ли получится.

«Всё-таки большинство грузин продолжают видеть в России оккупанта», — добавил он.

При этом правящая партия «Грузинская мечта» хочет воспитать молодёжь, свободную от старых стереотипов. А оппозиция, наоборот, пытается повторить путь Украины, Прибалтики и других бывших советских республик.

Не так давно Грузия начала пересматривать своё отношение к истории отношений с Россией. Это заметили в российской газете «Взгляд», которая назвала такой шаг «важным движением к нормальности». Поводом стало заявление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о Георгиевском трактате 1783 года. Он сказал, что грузинский царь Ираклий II тогда поступил правильно, заключив союз с Россией. По мнению Кобахидзе, другого выбора не было — это помогло сохранить грузинскую государственность перед угрозой со стороны Персии и Османской империи.