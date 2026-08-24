Солнце выдохлось: Количество вспышек за выходные сократилось более чем втрое

Солнечная активность резко пошла на спад, а за минувшие выходные специалисты зарегистрировали всего девять вспышек против более чем 30 за предыдущие двое суток. Такие данные 24 августа привела Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«За прошедшие выходные Солнце, судя по всему, полностью растеряло свой весьма неплохой вспышечный потенциал», — сообщили специалисты.

К моменту выхода крупных групп пятен в центр солнечного диска звезда, по их оценке, практически исчерпала накопленную энергию для мощных событий.

При этом мировые центры космической погоды пока сохраняют довольно высокие оценки риска: вероятность вспышек класса M составляет около 50%, а максимального класса X — 10–15%. Российские учёные относятся к таким прогнозам скептически, хотя признают, что количество пятен на Солнце остаётся большим.

Геомагнитная обстановка сейчас спокойная, а на ближайшие двое-трое суток сильных возмущений не ожидается. Наблюдения за многочисленными пятнами, обращёнными к Земле, продолжатся как минимум до середины недели.

Ранее Life.ru писал о самой мощной вспышке августа: 20 августа на Солнце зарегистрировали событие уровня M1.88. Уже тогда специалисты отмечали, что после этого солнечная активность должна начать постепенно снижаться.