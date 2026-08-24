Пашинян: Армения скоро начнёт процесс подачи заявки на членство в ЕС

История отношений Армении и ЕС началась с участия в программе «Восточное партнёрство» и переговоров о сближении в 2010-х. В 2017 году стороны подписали соглашение о партнёрстве (оно заработало в 2021-м), которое углубило сотрудничество в политике и экономике, но без свободной торговли — потому что Армения уже состояла в ЕАЭС. Сегодня главная дилемма Еревана в том, что эти два пути несовместимы: в 2025 году Ереван на законодательном уровне одобрил старт процесса вступления в ЕС, но при этом остаётся в ЕАЭС. Сами армянские власти признают, что совместить это невозможно, а в Москве указывают, что выход из ЕАЭС ударит по армянской экономике и лишит её многих льгот.