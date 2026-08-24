Пашинян: Армения скоро начнёт процесс подачи заявки на членство в ЕС
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Армения в ближайшее время начнёт процесс подготовки официальной заявки на членство в Евросоюзе. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил в парламенте, представляя программу правительства на 2026–2031 годы. По его словам, Еревану предстоит провести большую предварительную работу и согласовать возможную дорожную карту европейской интеграции.
«Армения, во-первых, должна представить официальный запрос на членство в ЕС. Это требующий объёмной работы процесс, и в ближайшее время мы начнём этот процесс, как минимум прислушиваясь к призыву наших коллег из ЕАЭС», — сказал Пашинян.
Премьер добавил, что референдум имеет смысл проводить после того, как обсуждение достигнет «реперной точки». До этого власти должны получить ответы на ключевые вопросы о дальнейшем движении страны к Евросоюзу.
Ранее Пашинян признал, что совмещать участие в ЕС и ЕАЭС не получится.
История отношений Армении и ЕС началась с участия в программе «Восточное партнёрство» и переговоров о сближении в 2010-х. В 2017 году стороны подписали соглашение о партнёрстве (оно заработало в 2021-м), которое углубило сотрудничество в политике и экономике, но без свободной торговли — потому что Армения уже состояла в ЕАЭС. Сегодня главная дилемма Еревана в том, что эти два пути несовместимы: в 2025 году Ереван на законодательном уровне одобрил старт процесса вступления в ЕС, но при этом остаётся в ЕАЭС. Сами армянские власти признают, что совместить это невозможно, а в Москве указывают, что выход из ЕАЭС ударит по армянской экономике и лишит её многих льгот.
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