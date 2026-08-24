Частотный манёвр: Российские расчёты НРТК нашли ловкий способ обходить РЭБ ВСУ

Российские военнослужащие научились сохранять управление наземными робототехническими комплексами при работе средств РЭБ противника. Об этом рассказал начальник расчёта НРТК 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки войск с позывным Борзый. Операторы отслеживают, какие частоты подавляет аппаратура ВСУ, после чего вместе с разработчиками перенастраивают оборудование и ищут свободные каналы связи.

«Конечно, глушится, но ищем лазейки, ищем свои ходы, где можно проскочить без РЭБ, можно переключить управление на другие частоты», — пояснил военнослужащий ТАСС.

По его словам, специалисты при необходимости перепрошивают аппаратуру. После такой настройки связь с наземной платформой становится устойчивее. Рабочие диапазоны приходится постоянно менять, поскольку российская и украинская беспилотная техника использует разные каналы, а комплексы подавления действуют вариативно. На поиск подходящих частот и перенастройку системы в среднем уходит около недели.

Ранее военный эксперт рассказал о новом приборе «Невидимка». Российский аппарат помогает обнаруживать и восстанавливать повреждения оптических линий связи, а в условиях боевых действий способен дать серьёзное преимущество.