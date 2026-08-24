Танкер загорелся после удара в Красном море

Танкер загорелся в Красном море после попадания неизвестного снаряда. Инцидент произошёл в 63 морских милях (около 117 километров) к западу от саудовского города Янбу, сообщило Управление торгового мореплавания Великобритании (UKMTO).

По данным организации, сообщение об инциденте поступило от сотрудника компании, отвечающего за безопасность судна. После удара на главной палубе начался пожар.

Все члены экипажа находятся в безопасности, их местонахождение подтверждено. Данных об экологическом ущербе пока нет.

UKMTO не приводит название судна, его флаг и другие подробности.

А ранее неизвестные захватили танкер в Аденском заливе у берегов Йемена. Злоумышленники изменили маршрут судна в направлении Сомали.