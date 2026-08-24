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24 августа, 08:31

Фейковый закон от ИИ сорвал российской семье отдых на Мальдивах за ₽757 тысяч

Обложка © freepik / mrsiraphol

Обложка © freepik / mrsiraphol

Московская семья с двумя детьми потеряла 757 тысяч рублей из-за несостоявшегося отдыха на Мальдивах и теперь судится с туроператором. Перед вылетом родители обнаружили ошибку в загранпаспорте малолетнего сына: в графе «пол» стояла буква «Ж». При этом они уверяют, что ранее уже путешествовали с этим документом и проблем не возникало.

Взрослые решили срочно заменить паспорт и вылететь позже. По их словам, сотрудник турагентства заверил, что билеты можно вернуть, а отель разрешит заселиться в другую дату. Пока стороны подбирали подходящий рейс, авиабилеты аннулировались, а гостиница удержала штраф за незаезд. В результате отпуск сорвался, вернуть потраченные 757 тысяч рублей семье не удалось.

Во время судебного разбирательства ответчик сослался на статью 6 закона «Об основах туристской деятельности», которая якобы обязывает клиентов самостоятельно проверять документы. В действительности эта норма перечисляет права путешественников и такого требования не содержит.

Адвокат семьи предположил, что несуществующее положение мог создать искусственный интеллект, использованный при подготовке к процессу, пишет «База». Сейчас семья продолжает судиться и надеется всё же отправиться в долгожданный отпуск.

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Татьяна Миссуми
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