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Регион
24 августа, 08:41

«Ядерный» сценарий: Что задумал Берлин против самой популярной партии Германии

Politico: Власти Германии подготовили «ядерный» сценарий в случае победы АдГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / multitel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / multitel

В Германии обсуждают сразу несколько способов ограничить возможности «Альтернативы для Германии» (АдГ), если партия победит на выборах в Саксонии-Анхальт. Самым радикальным сценарием может стать федеральное принуждение («Бундесванг»), предусмотренное статьёй 37 Основного закона ФРГ. Об этом пишет Politico, называя такой вариант «ядерным».

Этот механизм позволяет правительству с согласия Бундесрата заставить федеральную землю исполнять обязанности, установленные конституцией и федеральными законами. В истории современной Германии его ещё ни разу не применяли. Поводом теоретически может стать отказ региональных властей выполнять обязательные нормы.

Кроме того, рассматриваются ещё три варианта. Первый — проведение неформальных совещаний земель без представителей Саксонии-Анхальт по чувствительным вопросам. Второй — создание «информационной стены», ограничивающей доступ правительства региона к части разведывательных и секретных данных.

Третий сценарий касается финансов. Саксония-Анхальт зависит от системы бюджетного выравнивания и в 2025 году получила около €2,8 млрд. Однако произвольно лишить регион этих денег нельзя — механизм защищён конституцией.

Илон Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии
Илон Маск назвал АдГ единственной надеждой Германии

Ранее Life.ru писал, что немецкие политики уже готовили экстренный план на случай прихода АдГ к власти в Саксонии-Анхальт. Среди главных опасений назывался возможный доступ партии к чувствительной информации силовых и разведывательных структур.

В августе лидер «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что в случае прихода партии к власти ФРГ закроет границы и выйдет из Шенгенского соглашения, поскольку открытые границы угрожают внутренней безопасности страны. При этом АдГ с апреля опережает правящий ХДС канцлера Фридриха Мерца и остаётся самой популярной партией Германии: 28% против 21% по усреднённым опросам Politico и 152 места в бундестаге из 630. Депутат от СДПГ Себастьян Фидлер сравнил возможный приход представителя АдГ на пост главы МВД земли Саксония-Анхальт с «троянским конём» и призвал ограничить доступ к секретной информации. Американский миллиардер Илон Маск, напротив, называл АдГ единственной надеждой для ФРГ.

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Владимир Озеров
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