«Ядерный» сценарий: Что задумал Берлин против самой популярной партии Германии

В Германии обсуждают сразу несколько способов ограничить возможности «Альтернативы для Германии» (АдГ), если партия победит на выборах в Саксонии-Анхальт. Самым радикальным сценарием может стать федеральное принуждение («Бундесванг»), предусмотренное статьёй 37 Основного закона ФРГ. Об этом пишет Politico, называя такой вариант «ядерным».

Этот механизм позволяет правительству с согласия Бундесрата заставить федеральную землю исполнять обязанности, установленные конституцией и федеральными законами. В истории современной Германии его ещё ни разу не применяли. Поводом теоретически может стать отказ региональных властей выполнять обязательные нормы.

Кроме того, рассматриваются ещё три варианта. Первый — проведение неформальных совещаний земель без представителей Саксонии-Анхальт по чувствительным вопросам. Второй — создание «информационной стены», ограничивающей доступ правительства региона к части разведывательных и секретных данных.

Третий сценарий касается финансов. Саксония-Анхальт зависит от системы бюджетного выравнивания и в 2025 году получила около €2,8 млрд. Однако произвольно лишить регион этих денег нельзя — механизм защищён конституцией.

Ранее Life.ru писал, что немецкие политики уже готовили экстренный план на случай прихода АдГ к власти в Саксонии-Анхальт. Среди главных опасений назывался возможный доступ партии к чувствительной информации силовых и разведывательных структур.

В августе лидер «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что в случае прихода партии к власти ФРГ закроет границы и выйдет из Шенгенского соглашения, поскольку открытые границы угрожают внутренней безопасности страны. При этом АдГ с апреля опережает правящий ХДС канцлера Фридриха Мерца и остаётся самой популярной партией Германии: 28% против 21% по усреднённым опросам Politico и 152 места в бундестаге из 630. Депутат от СДПГ Себастьян Фидлер сравнил возможный приход представителя АдГ на пост главы МВД земли Саксония-Анхальт с «троянским конём» и призвал ограничить доступ к секретной информации. Американский миллиардер Илон Маск, напротив, называл АдГ единственной надеждой для ФРГ.