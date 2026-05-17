«Угроза безопасности»: Немецкие министры готовят план на случай прихода АдГ к власти

Немецкие власти крайне обеспокоены тем, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может прийти к власти в земле Саксония-Анхальт после сентябрьских выборов в местный ландтаг. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Министры внутренних дел ряда федеральных земель предлагают подготовить экстренный план действий. Глава МВД Тюрингии Георг Майер заявил Handelsblatt, что необходимо срочно обсудить «риски для системы безопасности страны и способы противодействия».

По словам Майера, представители АдГ, заняв посты в правительстве региона, получат доступ к секретной информации. Это, как он опасается, может привести к её утечке. Его позицию разделяет глава МВД Бранденбурга Ян Редман.

«Это ставит под угрозу безопасность всех нас», — говорит он.

Министр внутренних дел Гессена Роман Посек заявил, что власти и органы безопасности должны подготовить план на случай «наихудшего сценария».

«Мы предпримем необходимые меры для защиты демократии и безопасности», — пообещал Посек.

При этом бранденбургский министр Роднек отметил, что приход АдГ к власти более чем вероятен.

«Это не теоретический риск, а конкретная опасность», — сказал он изданию Handelsblatt.

Ранее глава АдГ Алиса Вайдель заявила о неизбежном политическом повороте в Германии. По её словам, партия намерена снова поставить на первое место интересы страны и её граждан. При этом позиции правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ продолжают ослабевать. В сумме за неё сейчас готовы проголосовать 34% немцев: рейтинг ХДС/ХСС составляет 22%, а СДПГ — 12%.