«Много шумишь, Миша»: Автора сатиры про ТЦК направили в десантно-штурмовые войска
Мобилизованного автора сатирических мультиков про ТЦК направили в штурмовики
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dunakovskiy
Украинский художник Михаил Дунаковский, известный сатирическими мультфильмами о «Мишутке Красоткине» и насмешками над ТЦК, раскрыл подробности своей мобилизации. По словам мужчины, полиция выяснила, где он находится в Кировограде (украинское название — Кропивницкий), и устроила засаду возле подъезда. Художник утверждает, что при задержании его «слегка придушили», после чего надели наручники.
«Ты много шумишь, Миша», — сказали ему по дороге в ТЦК.
Дунаковский также заявил, что военно-врачебную комиссию прошёл фактически без своего участия, а после задержания за ним особенно тщательно следили. Сейчас он находится в учебном подразделении десантно-штурмовых войск (ДШВ). К сослуживцам художник претензий не имеет, однако опасается, что в отношении него могли поступить отдельные указания «сверху».
Ранее Life.ru писал о мобилизации автора «Мишутки Красоткина». Мультипликатор создавал анимационные ролики, посвящённые разным событиям на Украине. Нередко героями его произведений становились сотрудники ТЦК.
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