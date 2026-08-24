«Много шумишь, Миша»: Автора сатиры про ТЦК направили в десантно-штурмовые войска

Украинский художник Михаил Дунаковский, известный сатирическими мультфильмами о «Мишутке Красоткине» и насмешками над ТЦК, раскрыл подробности своей мобилизации. По словам мужчины, полиция выяснила, где он находится в Кировограде (украинское название — Кропивницкий), и устроила засаду возле подъезда. Художник утверждает, что при задержании его «слегка придушили», после чего надели наручники.

«Ты много шумишь, Миша», — сказали ему по дороге в ТЦК.

Дунаковский также заявил, что военно-врачебную комиссию прошёл фактически без своего участия, а после задержания за ним особенно тщательно следили. Сейчас он находится в учебном подразделении десантно-штурмовых войск (ДШВ). К сослуживцам художник претензий не имеет, однако опасается, что в отношении него могли поступить отдельные указания «сверху».

Ранее Life.ru писал о мобилизации автора «Мишутки Красоткина». Мультипликатор создавал анимационные ролики, посвящённые разным событиям на Украине. Нередко героями его произведений становились сотрудники ТЦК.