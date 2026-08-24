Секрет пассивного сжигания: Почему человек тратит больше тысячи калорий даже лёжа на диване

Даже если весь день провести на диване или за ноутбуком, организм всё равно потратит больше тысячи килокалорий. Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков в беседе с «Газетой.ru» объяснил, что энергия уходит на обогрев тела и поддержание обмена веществ — теплокровность требует постоянных затрат.

Цифры зависят от пола и веса. Мужчина весом 80 килограммов в состоянии покоя сжигает примерно 1700–1800 калорий в сутки. Женщине с весом 55 килограммов нужно около 1300–1400. Если добавить любую активность — прогулку или уборку, — показатель вырастет, но даже без движений организм не стоит на месте.

Возраст, вопреки распространённому мнению, не так сильно влияет на метаболизм, как принято думать. Заметное замедление обмена веществ, по словам врача, начинается только после 60 лет. Так что списывать лишний вес на возраст в 30–40 лет — не совсем честно.

Не стоит верить и мифу о том, что зимой калории сгорают быстрее. Чтобы расход заметно вырос, нужно именно мёрзнуть — долго находиться на улице в холодной одежде или жить в плохо отапливаемом помещении. В тёплой квартире с работающими батареями разница почти незаметна.

Вес тоже играет роль: чем больше масса тела, тем выше затраты даже в покое. Например, мужчина весом 140 килограммов может тратить уже 2600–2700 калорий. Но не стоит думать, что день без активности равен нулевому расходу. Просто физическая работа и движение заметно увеличивают итоговую цифру, резюмировал специалист.

А ранее россиянам рассказали, что профилактика ожирения не сводится к «меньше ешь и больше двигайся». По словам медика, подобные рекомендации игнорируют множество факторов: инсулинорезистентность, гормональный дисбаланс, особенности регуляции аппетита, хронический стресс, дефицит сна и генетическую предрасположенность.