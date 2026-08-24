От «кокоши» до символа Руси: Почему главный русский головной убор назвали в честь курицы

Название традиционного русского головного убора «кокошник», вероятнее всего, произошло от древнерусского слова «кокошь», которое означало курицу или наседку, рассказала кандидат филологических наук Лариса Микаллеф. Она отметила, что высокая или округлая часть некоторых видов кокошника напоминала птичий гребень.

«В народной культуре этот образ мог получать и дополнительное символическое значение. Наседка ассоциировалась с материнством, плодородием, заботой о детях и домашним очагом», — подчеркнула собеседница «Абзаца», добавив, что это перекликалось с назначением кокошника, который носили замужние женщины.

Однако похожие головные уборы существовали задолго до появления самого названия. Слово «кокошник» встречается в письменных источниках лишь с XVI–XVII веков, а сегодня этот предмет превратился из части повседневного традиционного костюма в узнаваемый символ русской культуры.

Примечательно, что традиционный русский головной убор начал возвращаться в моду. Сейчас кокошник используют не только в праздничных и сценических костюмах, но и переосмысливают как современный аксессуар.