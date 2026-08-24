Авиацию подняли для отражения атаки БПЛА на Севастополь

Авиацию задействовали для отражения атаки беспилотников ВСУ на Севастополь 24 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, за прошедшие сутки военные, авиация и мобильные огневые группы нейтрализовали 13 украинских дронов.

А 23 августа два человека — женщина и 16-летний подросток — погибли, а также 10 человек пострадало при падении обломков сбитого украинского беспилотника на автобус в Севастополе. Трое из раненых находятся в реанимации.