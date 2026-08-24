Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 08:46

Авиацию подняли для отражения атаки БПЛА на Севастополь

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Авиацию задействовали для отражения атаки беспилотников ВСУ на Севастополь 24 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, за прошедшие сутки военные, авиация и мобильные огневые группы нейтрализовали 13 украинских дронов.

Развожаев сообщил об уничтожении 11 БПЛА над Севастополем
Развожаев сообщил об уничтожении 11 БПЛА над Севастополем

А 23 августа два человека — женщина и 16-летний подросток — погибли, а также 10 человек пострадало при падении обломков сбитого украинского беспилотника на автобус в Севастополе. Трое из раненых находятся в реанимации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar