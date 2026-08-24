Кучма внезапно вспомнил об «угрозе» для Крыма при Ельцине

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что видел угрозу для Крыма со стороны России ещё во времена Бориса Ельцина. Своими воспоминаниями политик поделился в интервью агентству «Укринформ».

«Угрозу [для Крыма] безусловно, чувствовал. Даже когда у власти в России был Ельцин, значительная часть тамошнего политикума была в этом смысле крайне агрессивной», — сказал он.

Кучма утверждает, что подобной позиции в 1990-е годы придерживались не только радикальные, но и считавшиеся умеренными российские политические силы. В качестве примера бывший украинский лидер привёл решения парламента РФ по поводу передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году и статуса Севастополя. Эти постановления он назвал «провокационными».

Кучма занимал пост президента Украины с 1994 по 2005 год. При нём Москва и Киев заключили договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, а также продолжили переговоры о разделе Черноморского флота.

Также в интервью экс-президент Украины Леонид Кучма утверждает, что именно он был первым из современных лидеров, кто разрешил применение оружия против российских военнослужащих. Чиновник сослался на ситуацию, сложившуюся вокруг острова Тузла в Керченском проливе. Он рассказал, что в разгар противостояния лично находился на спорной территории и дал указание военным незамедлительно открывать огонь, если граница будет пересечена.