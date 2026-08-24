Русский «десант» у фруктовой лавки: Турист в прыжке снёс индийского скандалиста в Паттайе

Российский турист в Паттайе вступился за продавщицу фруктов и в прыжке сбил с ног индийца, который устроил скандал у её лавки. Конфликт пришлось заканчивать уже местной полиции, сообщает Mash.

Драка с индийцем в Паттайе. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл около трёх часов ночи. Водитель оставил машину против направления движения прямо возле прилавка. Хозяйка попросила его переставить автомобиль и даже отодвинула свой байк, освободив подходящее место.

Однако мужчина, который, предположительно, был нетрезв, зашёл в торговую палатку и начал выяснять отношения с женщиной. Проходивший рядом россиянин решил вмешаться: с разбега он повалил скандалиста, после чего мужчины сцепились. Разнимать их пришлось самой продавщице.

На место приехали полицейские. Индийцу объяснили правила левостороннего движения и необходимость корректного общения с местными жителями. В итоге мужчина сложил ладони в традиционном жесте и извинился перед хозяйкой лавки.

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Белгородской области отсудил компенсацию у гостьи свадьбы, которая во время застолья ударила его из-за спора о еде. Девушка не поделила с мужчиной свадебные угощения и ударила его кулаком в лицо.