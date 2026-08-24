Заметки вместо лонгридов: Названы дни, когда россияне читают новости чаще всего

Более половины опрошенных россиян (54%) читают новости одинаково часто в любой день недели. Среди тех, чья активность зависит от дня, пики приходятся на понедельник (22%), воскресенье (19%) и среду (17%). Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование коммуникационного агентства.

Основным устройством для потребления контента остаётся смартфон — его выбрали 82% респондентов. Телевизором пользуются 56%, компьютером или ноутбуком — 40%, планшетами — 9%, а печатными изданиями — лишь 4%. Половина участников опроса проверяют новости несколько раз в сутки, ещё 23% — один раз в день. При этом для 49% формат подачи не имеет принципиального значения: важнее сама тема сообщения.

Среди конкретных форматов наиболее востребованы короткие новости и заметки (45%), новостные видео (37%) и онлайн-репортажи (28%). Интервью выбирают 26%, аудиопрограммы — 24%, а лонгриды и большие экспертные статьи привлекают только 5% опрошенных. Если тема кажется интересной и актуальной, 68% респондентов читают новость полностью, 19% сохраняют материалы на потом, а 15% сравнивают освещение событий в нескольких источниках.

А ранее Life.ru писал, почему зумеры массово переходят на «глупые» телефоны. По словам специалиста, кнопочная трубка в 2026 году — это не признак бедности, а манифест контроля над собственным вниманием. Согласно отчёту Hate Agency за 2026 год, 73% россиян испытывают цифровую усталость.