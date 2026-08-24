Яхта одним движением мачты оставила часть острова Русский без света

Парусная яхта стала причиной крупного отключения электричества на Русском острове во Владивостоке. Судно высокой мачтой задело и оборвало провод линии электропередачи, после чего без света осталась часть острова.

Яхта одним движением мачты оставила часть Русского острова без света. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Авария произошла в районе канала между Русским и островом Елены. Повреждение пришлось на воздушную ЛЭП, связывающую подстанции «Эгершельд» и «КЭТ». Без электричества остались жители Подножья, Экипажного и Воеводы. По сообщениям местных жителей, отключение продолжалось несколько часов, из-за отсутствия света возникли проблемы и с работой магазинов.

Линия Эгершельд — Зелёная — КЭТ напряжением 35 кВ связывает Русский остров с материковой частью Владивостока. Подстанция КЭТ обеспечивает электроэнергией значительную часть острова.