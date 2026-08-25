Дрифт-сезон решится под Москвой: Четыре пилота сохраняют шансы на титул RDS GP

Четыре пилота сохраняют шансы стать чемпионами Гран-при Российской Дрифт Серии перед заключительным этапом сезона. Финальные заезды RDS GP пройдут 29 и 30 августа на автодроме Moscow Raceway в Подмосковье.

Четыре пилота поборются за титул RDS GP на финале в Подмосковье. Фото © Предоставлено Life.ru

Лидером чемпионата остаётся ирландец Томми Кайли из Fresh Racing, набравший 779 очков. Его напарник Сергей Кузнецов идёт вторым с 671 баллом, Антон Козлов из Carville Racing занимает третью строчку с 646 очками. Действующий двукратный чемпион Аркадий Цареградцев сохраняет математические шансы на защиту титула — у него 545 баллов. За один этап пилот может заработать максимум 272 очка.

Четыре пилота поборются за титул RDS GP на финале в Подмосковье. Фото © Предоставлено Life.ru

Особенно напряжённой борьба стала после этапа в Красноярске. Кайли, который мог досрочно оформить чемпионство, выбыл уже в ТОП-32, а Кузнецов и Козлов финишировали вторым и третьим. Победу тогда одержал Владислав Попов.

Четыре пилота поборются за титул RDS GP на финале в Подмосковье. Фото © Предоставлено Life.ru

В командном зачёте Fresh Racing практически обеспечила себе преимущество перед финалом: коллектив набрал 1721 балл против 1268 у «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Для смены лидера второй команде потребуется отыграть на заключительном этапе более 453 очков.

На Moscow Raceway также выступят два гонщика RDS Open, получившие «уайлд-кард». На старт выйдут победитель второго этапа нынешнего сезона Сергей Давидадзе и Анатолий Щербак, который 16 августа в Минске досрочно защитил титул чемпиона RDS Open и стал двукратным победителем серии.

Решающие парные заезды состоятся 30 августа. В воскресенье сначала определится состав ТОП-16, после чего участники пройдут ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4, а завершится сезон финальным заездом и церемонией награждения.

Ранее Life.ru рассказывал, как Антон Козлов выиграл четвёртый этап RDS GP на ADM Raceway. Тогда Томми Кайли занял второе место, Сергей Кузнецов стал третьим, а Аркадий Цареградцев остановился в шаге от подиума. Погода в тот день испытывала участников на прочность: солнечные просветы то и дело сменялись ливнями, а к решающим заездам асфальт лишь начал просыхать. В таких обстоятельствах решающую роль играли не только навыки управления, но и определённая доля фарта.