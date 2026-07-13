Лучший подарок: Антон Козлов в дожливый день рождения выиграл этап RDS GP на ADM Raceway

Четвёртый раунд Гран-При Российской Дрифт Серии состоялся на подмосковной трассе ADM Raceway. Главный приз достался Антону Козлову, представляющему коллектив Carville Racing, причём победа совпала с личным праздником гонщика — днём рождения.

Старт 4-го этапа RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

Погода в этот день испытывала участников на прочность: солнечные просветы то и дело сменялись ливнями, а к решающим заездам асфальт лишь начал просыхать. В таких обстоятельствах решающую роль играли не только навыки управления, но и определённая доля фарта.

4-й этап RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

Первый громкий провал случился на стадии 1/16 финала. Четырёхкратный обладатель титула Георгий Чивчян из команды Takayama Forward Auto столкнулся с Артёмом Лейтисом, и для выяснения отношений соперникам понадобились сразу две дополнительные попытки. Верх одержал Лейтис, отправив фаворита досматривать соревнования со стороны. На этой же стадии отличился Артур Зелёный на автомобиле Flanker F — он вышел победителем из противостояния с Ильёй Поповым, который неделей ранее в Нижнем Новгороде впервые поднялся на вершину пьедестала.

4-й этап RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

В ТОП-16 список неожиданных расставаний с турниром пополнил Дамир Идиятулин из Fresh Racing. Его обидчиком стал будущий обладатель кубка Козлов. Ещё один парный проезд потребовал вмешательства арбитров: жёсткая схватка Петра Бородина и Данилы Воробьёва завершилась в пользу последнего. Тогда же завершили борьбу Лейтис и Тимофей Добровольский, уступившие Григорию Гусеву и Аркадию Цареградцеву соответственно. А дуэль Антона Клямко с Михаилом Давидянцем на двух баварских машинах разных поколений запомнилась как одно из наиболее зрелищных сражений этой части программы.

4-й этап RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

Четвертьфиналы ознаменовались присутствием сразу трёх представителей Fresh Racing. Внутреннее дерби между Сергеем Кузнецовым и Денисом Мигалем осталось за первым, а Томми Кайли из того же коллектива переиграл Клямко. Полуфинальная схватка двух одноклубников завершилась проходом ирландца в главный заезд, тогда как Кузнецов отправился бороться за бронзу. Параллельно Козлов сломил сопротивление Цареградцева и оформил вторую путёвку в финал. Замкнул тройку призёров Кузнецов, переборовший двукратного чемпиона и оформивший второй кряду подиум.

Финальный заезд Кайли-Козлов. Фото © Предоставлено Life.ru

Кульминация вечера осталась за ульяновским спортсменом. Кайли ошибся на подсыхающем покрытии и упустил шанс на вторую победу в текущем чемпионате. Козлов же реализовал представившуюся возможность, впервые за полтора года поднявшись на высшую ступень. После финиша он сравнил прошедший день с гонкой на выживание, где основной задачей было просто не вылететь за пределы полотна.

Итоги московского этапа в цифрах таковы. Личный зачёт. Топ-3: Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 269 баллов; Томми Кайли (Дангарван, Ирландия, Fresh Racing) — 187 баллов; Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 167 баллов.

Командный зачёт. Топ-3: Fresh Racing — 354 балла; Carville Racing — 313 балла; Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 169 баллов.

Положение в генеральной таблице после московского раунда таково: Кайли укрепился во главе и близок к досрочному оформлению короны уже в Красноярске. Борьба за вторую позицию накалилась — Козлов обходит Кузнецова лишь на четыре очка. Цареградцев на четвёртой строке отстаёт от второго места на 27 баллов, а Идиятулин замыкает пятёрку с отставанием в 60. Среди коллективов гегемонию сохраняет Fresh Racing, а на вторую строчку поднялась Takayama Forward Auto, минимально опережая «Systeme Electric Одержимые Моторспорт».

Призёра заезда юниоров, слева-направо: Сергей Попов (2-е место), Арсений Цареградцев (1-е место), Лука Мигаль (3-е место)

Параллельно с основными стартами прошли четвёртые учебно-тренировочные сборы юниоров под эгидой Aimol Junior. Двенадцатилетний Арсений Цареградцев вновь не оставил соперникам шансов, забрав и квалификационные, и парные заезды. За ним расположились Степан Попов, дебютант Лука Мигаль и самый юный участник Даниил Арефьев. Руководитель РДС Дмитрий Добровольский подчеркнул, что детям предоставлены условия профессионального уровня, и выразил надежду на расширение состава участников в будущем году.

SHOT Gear выяснил, во сколько обойдётся машина для дрифта. Видео © SHOT

Коллеги из SHOT тоже приняли участие в мероприятии. Проект SHOT Gear выяснил стоимость участвовавших в заезде авто. Первый пример: Nissan Laurel с заводской подвеской и движком. Оказалось, что сильно переделывать её не пришлось — но потребовалось существенно облегчить автомобиль. Стоит это удовольствие около 1,5 миллиона рублей. Другой механический участник — BMW Е30 1986 года. На неё потратились основательно: примерно 6 миллионов.

Пилот Илья Фёдоров пояснил — машина должна быть праворульной. Если есть желание сделать себе профессиональный автомобиль для дрифта, то предела фантазии нет — можно вложить от 15 до 30 миллионов. На свой Mustang, который пока ещё не до конца готов, он уже потратил 8 миллионов.

Очередной, пятый этап серии состоится в первых числах августа на красноярском треке «Красное кольцо». Именно там может определиться обладатель чемпионского звания за один раунд до окончания сезона.

Life.ru рассказывал, что 20 июня на автодроме Moscow Raceway состоялся RDS FEST 2026 — главный дрифт-фестиваль лета от организаторов Российской Дрифт Серии. Мероприятие, прошедшее под знаком Года единства народов России, собрало почти три тысячи гостей и объединило профессиональный автоспорт с автомобильной культурой и семейным досугом. По словам генерального директора РДС Дмитрия Добровольского, фестиваль, проводившийся во второй раз, за год заметно вырос и привлёк без малого сотню участников.