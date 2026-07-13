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13 июля, 19:02

Лучший подарок: Антон Козлов в дожливый день рождения выиграл этап RDS GP на ADM Raceway

Антон Козлов выиграл четвёртый этап RDS GP в Москве в свой день рождения

Тройка призёров, слева-направо: Томми Кайли (2-е место), Антон Козлов (1-е место), Сергей Кузнецов (3-е место). Обложка © Предоставлена Life.ru

Тройка призёров, слева-направо: Томми Кайли (2-е место), Антон Козлов (1-е место), Сергей Кузнецов (3-е место). Обложка © Предоставлена Life.ru

Четвёртый раунд Гран-При Российской Дрифт Серии состоялся на подмосковной трассе ADM Raceway. Главный приз достался Антону Козлову, представляющему коллектив Carville Racing, причём победа совпала с личным праздником гонщика — днём рождения.

Старт 4-го этапа RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

Старт 4-го этапа RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

Погода в этот день испытывала участников на прочность: солнечные просветы то и дело сменялись ливнями, а к решающим заездам асфальт лишь начал просыхать. В таких обстоятельствах решающую роль играли не только навыки управления, но и определённая доля фарта.

4-й этап RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

4-й этап RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

Первый громкий провал случился на стадии 1/16 финала. Четырёхкратный обладатель титула Георгий Чивчян из команды Takayama Forward Auto столкнулся с Артёмом Лейтисом, и для выяснения отношений соперникам понадобились сразу две дополнительные попытки. Верх одержал Лейтис, отправив фаворита досматривать соревнования со стороны. На этой же стадии отличился Артур Зелёный на автомобиле Flanker F — он вышел победителем из противостояния с Ильёй Поповым, который неделей ранее в Нижнем Новгороде впервые поднялся на вершину пьедестала.

4-й этап RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

4-й этап RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

В ТОП-16 список неожиданных расставаний с турниром пополнил Дамир Идиятулин из Fresh Racing. Его обидчиком стал будущий обладатель кубка Козлов. Ещё один парный проезд потребовал вмешательства арбитров: жёсткая схватка Петра Бородина и Данилы Воробьёва завершилась в пользу последнего. Тогда же завершили борьбу Лейтис и Тимофей Добровольский, уступившие Григорию Гусеву и Аркадию Цареградцеву соответственно. А дуэль Антона Клямко с Михаилом Давидянцем на двух баварских машинах разных поколений запомнилась как одно из наиболее зрелищных сражений этой части программы.

4-й этап RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

4-й этап RDS GP. Фото © Предоставлено Life.ru

Четвертьфиналы ознаменовались присутствием сразу трёх представителей Fresh Racing. Внутреннее дерби между Сергеем Кузнецовым и Денисом Мигалем осталось за первым, а Томми Кайли из того же коллектива переиграл Клямко. Полуфинальная схватка двух одноклубников завершилась проходом ирландца в главный заезд, тогда как Кузнецов отправился бороться за бронзу. Параллельно Козлов сломил сопротивление Цареградцева и оформил вторую путёвку в финал. Замкнул тройку призёров Кузнецов, переборовший двукратного чемпиона и оформивший второй кряду подиум.

Финальный заезд Кайли-Козлов. Фото © Предоставлено Life.ru

Финальный заезд Кайли-Козлов. Фото © Предоставлено Life.ru

Кульминация вечера осталась за ульяновским спортсменом. Кайли ошибся на подсыхающем покрытии и упустил шанс на вторую победу в текущем чемпионате. Козлов же реализовал представившуюся возможность, впервые за полтора года поднявшись на высшую ступень. После финиша он сравнил прошедший день с гонкой на выживание, где основной задачей было просто не вылететь за пределы полотна.

Итоги московского этапа в цифрах таковы. Личный зачёт. Топ-3:

  1. Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 269 баллов;
  2. Томми Кайли (Дангарван, Ирландия, Fresh Racing) — 187 баллов;
  3. Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 167 баллов.

Командный зачёт. Топ-3:

  1. Fresh Racing — 354 балла;
  2. Carville Racing — 313 балла;
  3. Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 169 баллов.

Положение в генеральной таблице после московского раунда таково: Кайли укрепился во главе и близок к досрочному оформлению короны уже в Красноярске. Борьба за вторую позицию накалилась — Козлов обходит Кузнецова лишь на четыре очка. Цареградцев на четвёртой строке отстаёт от второго места на 27 баллов, а Идиятулин замыкает пятёрку с отставанием в 60. Среди коллективов гегемонию сохраняет Fresh Racing, а на вторую строчку поднялась Takayama Forward Auto, минимально опережая «Systeme Electric Одержимые Моторспорт».

Призёра заезда юниоров, слева-направо: Сергей Попов (2-е место), Арсений Цареградцев (1-е место), Лука Мигаль (3-е место)

Призёра заезда юниоров, слева-направо: Сергей Попов (2-е место), Арсений Цареградцев (1-е место), Лука Мигаль (3-е место)

Параллельно с основными стартами прошли четвёртые учебно-тренировочные сборы юниоров под эгидой Aimol Junior. Двенадцатилетний Арсений Цареградцев вновь не оставил соперникам шансов, забрав и квалификационные, и парные заезды. За ним расположились Степан Попов, дебютант Лука Мигаль и самый юный участник Даниил Арефьев. Руководитель РДС Дмитрий Добровольский подчеркнул, что детям предоставлены условия профессионального уровня, и выразил надежду на расширение состава участников в будущем году.

SHOT Gear выяснил, во сколько обойдётся машина для дрифта. Видео © SHOT

Коллеги из SHOT тоже приняли участие в мероприятии. Проект SHOT Gear выяснил стоимость участвовавших в заезде авто. Первый пример: Nissan Laurel с заводской подвеской и движком. Оказалось, что сильно переделывать её не пришлось — но потребовалось существенно облегчить автомобиль. Стоит это удовольствие около 1,5 миллиона рублей. Другой механический участник — BMW Е30 1986 года. На неё потратились основательно: примерно 6 миллионов.

Пилот Илья Фёдоров пояснил — машина должна быть праворульной. Если есть желание сделать себе профессиональный автомобиль для дрифта, то предела фантазии нет — можно вложить от 15 до 30 миллионов. На свой Mustang, который пока ещё не до конца готов, он уже потратил 8 миллионов.

Очередной, пятый этап серии состоится в первых числах августа на красноярском треке «Красное кольцо». Именно там может определиться обладатель чемпионского звания за один раунд до окончания сезона.

Российский гонщик Ломко лишился места в «Альпин» и команде LMP2 из-за паспорта
Российский гонщик Ломко лишился места в «Альпин» и команде LMP2 из-за паспорта

Life.ru рассказывал, что 20 июня на автодроме Moscow Raceway состоялся RDS FEST 2026 — главный дрифт-фестиваль лета от организаторов Российской Дрифт Серии. Мероприятие, прошедшее под знаком Года единства народов России, собрало почти три тысячи гостей и объединило профессиональный автоспорт с автомобильной культурой и семейным досугом. По словам генерального директора РДС Дмитрия Добровольского, фестиваль, проводившийся во второй раз, за год заметно вырос и привлёк без малого сотню участников.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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