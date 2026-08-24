19 млн просмотров и встреча спустя 20 лет: Магия соцсетей помогла россиянке найти подругу детства

Жительница Томской области Анастасия спустя 20 лет разыскала подругу детства, которая поддерживала её во время лечения после тяжёлых ожогов. Найти девочку с больничной фотографии удалось благодаря соцсетям, публикация собрала более 19 млн просмотров.

В четыре года Анастасия получила сильные ожоги. Девочке пришлось перенести более 30 восстановительных операций, а во время лечения она познакомилась с Любовью, которая не обращала внимания на её изменившуюся внешность.

«Она мне просто запомнилась общением. Кому-то важна картинка и то, как выглядит человек, а ей это было неважно. В отличие от многих, её не пугала моя внешность», — отметила собеседница RT.

Подругу удалось найти менее чем за сутки. Любовь сначала приняла звонок за попытку мошенничества, но в итоге вспомнила подругу детства. Девушки договорились встретиться, они обе живут в Томской области.

Ранее разлучённые в детстве сёстры нашли друг друга спустя 24 года. Девочек отправили в разные детские дома, после чего одну из них удочерили и увезли в Испанию.