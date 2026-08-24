Рубио поздравил Украину с Днём независимости и поддержал её «суверенитет»

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил Украину с Днём независимости, заверив, что Вашингтон продолжает работать над мирным урегулированием вооружённого конфликта. По его словам, Штаты «вновь подтверждают прочное сотрудничество между нашими странами».

«В этот День независимости, <...> Соединённые Штаты вновь заявляют о своей твёрдой приверженности укреплению наших экономических и оборонных связей и прокладыванию пути к миру и процветанию для обоих наших народов», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента. Кроме того, США «привержены суверенитету Украины».

Напомним, 24 августа Украина отмечает День независимости. По случаю «праздника», в Киев прибыли президент Молдавии Майя Санду, премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм, эстонский лидер Алар Карис и премьер Люксембурга Люк Фриден. Кроме того, в столицу Незалежной приехал председатель Евросовета Антониу Кошта.