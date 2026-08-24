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24 августа, 09:43

Здесь у нас не бокс: Теннисист ударом в челюсть вырубил соперника и получил пожизненный бан

Теннисист нокаутировал соперника на турнире в Пермском крае и был отстранён

Обложка © VK / Союз любителей настольного тенниса России

Обложка © VK / Союз любителей настольного тенниса России

Участник соревнований по настольному теннису в Кондратово Пермского края одним ударом отправил соперника в нокаут, после чего получил пожизненную дисквалификацию. Об инциденте сообщили организаторы из Союза любителей настольного тенниса России.

Участник соревнований вырубил соперника. Видео © VK / Союз любителей настольного тенниса России

Во время турнира в Кондратово спортсмен из Иваново Антон Новожилов подошёл к игравшему за соседним столом Анатолию Федорчуку из Орла. После короткого разговора он ударил мужчину кулаком, тот потерял сознание и упал.

В первые мгновения Новожилов сам пытался помочь пострадавшему. Позднее к Федорчуку подошёл врач, а затем его увезла скорая. В больнице спортсмену зашили рассечение на лице, более серьёзного вмешательства не потребовалось. По информации организаторов, писать заявление на нападавшего он не собирается.

После происшествия Новожилова сняли с соревнований и пожизненно отстранили от турниров СЛНТР. Причина конфликта публично не раскрывалась.

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Владимир Озеров
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