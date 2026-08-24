Здесь у нас не бокс: Теннисист ударом в челюсть вырубил соперника и получил пожизненный бан
Теннисист нокаутировал соперника на турнире в Пермском крае и был отстранён
Обложка © VK / Союз любителей настольного тенниса России
Участник соревнований по настольному теннису в Кондратово Пермского края одним ударом отправил соперника в нокаут, после чего получил пожизненную дисквалификацию. Об инциденте сообщили организаторы из Союза любителей настольного тенниса России.
Участник соревнований вырубил соперника. Видео © VK / Союз любителей настольного тенниса России
Во время турнира в Кондратово спортсмен из Иваново Антон Новожилов подошёл к игравшему за соседним столом Анатолию Федорчуку из Орла. После короткого разговора он ударил мужчину кулаком, тот потерял сознание и упал.
В первые мгновения Новожилов сам пытался помочь пострадавшему. Позднее к Федорчуку подошёл врач, а затем его увезла скорая. В больнице спортсмену зашили рассечение на лице, более серьёзного вмешательства не потребовалось. По информации организаторов, писать заявление на нападавшего он не собирается.
После происшествия Новожилова сняли с соревнований и пожизненно отстранили от турниров СЛНТР. Причина конфликта публично не раскрывалась.
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