Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 988 украинских беспилотников самолётного типа. Такие данные привели в Минобороны РФ.

Расчёты ПВО также перехватили 17 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Кроме того, по информации ведомства, были сбиты 11 крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

С начала специальной военной операции российские военные уничтожили 674 самолёта, 284 вертолёта, 218 809 беспилотников и 669 зенитных ракетных комплексов, сообщили в министерстве. В общий список также вошли 30 710 танков и других бронемашин, 1775 установок РСЗО, 36 255 артиллерийских орудий и миномётов, а также 70 068 единиц специальной военной автомобильной техники.

В частности, масштабную атаку дронов отразили в Ставропольском крае: налёт продолжался с ночи до 11 часов утра. Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что по дронам работали силы ПВО Минобороны и мобильные огневые группы. Наиболее интенсивный налёт пришёлся на промышленную зону Невинномысска, атака отбита, пострадавших и серьёзных повреждений на земле нет.