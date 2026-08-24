Массированная атака БПЛА отражена на Ставрополье 24 августа

В Ставропольском крае сегодня отразили масштабную атаку беспилотников. Начиная с ночи и почти до 11 часов утра вражеские дроны фиксировались в разных округах региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров 24 августа.

По воздушным целям работали силы ПВО Министерства обороны и мобильные огневые группы. Особенно интенсивный налёт пришёлся на промышленную зону Невинномысска, где эвакуировали склад компании Ozon. Атака была успешно отбита.

«Серьёзный налёт был на промзону Невинномысска — он отбит. Пострадавших нет, серьёзных повреждений на земле — тоже. Защитникам нашего неба спасибо за работу!», — написал глава региона.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 351 украинский беспилотник над регионами России. Дроны сбивали над Ставропольем, Кубанью, Адыгеей, Крымом, а также Астраханской, Брянской, Белгородской, Курской и Ростовской областями.