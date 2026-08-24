«В чём сила, брат?»: Продавцу наклеек пришлось заплатить 28 тысяч рублей за легендарную фразу Бодрова

Московский предприниматель выплатит 28,2 тысячи рублей после спора с кинокомпанией «СТВ» из-за продажи наклеек с фразой «В чём сила, брат?», произнесённой Сергеем Бодровым в конце культового фильма «Брат 2». Об этом сообщает Mash Money.

По данным телеграм-канала, бизнесмен продавал самодельный мерч через маркетплейсы. Правообладатель обратился в суд, после чего стороны заключили мировое соглашение, а спорную продукцию сняли с продажи.

Претензии «СТВ» связаны с использованием интеллектуальной собственности из фильмов «Брат» и «Брат 2». Кинокомпания в других судебных процессах уже добивалась компенсаций от продавцов одежды, нашивок и других товаров с кадрами, персонажами и цитатами из картин Алексея Балабанова.

Судебная практика показывает, что объектом претензий становилась в том числе фраза «В чём сила, брат?». Например, предпринимателей привлекали к ответственности за её размещение на товарах, продававшихся через Wildberries и Ozon.

По информации Mash Money, с начала 2026 года «СТВ» подала уже 102 иска. Размер требований различается в зависимости от дела. Ранее, по данным судебных материалов, кинокомпания предъявляла продавцам требования как на десятки, так и на сотни тысяч рублей.