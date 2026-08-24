Попытки ВСУ нарушить снабжение российских городов напоминают методы нацистской Германии и блокаду Ленинграда. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Владимир Карасёв.

По словам эксперта, власти Украины не впервые пытаются лишить мирное население продовольствия, воды и электроэнергии. В качестве примера он привёл блокаду Луганска летом 2014 года, которую пережил вместе с семьёй и детьми.

Когда город взяли в кольцо карательные батальоны, любую машину с провизией и продуктами питания разворачивали либо просто грабили, не пропуская непосредственно в город. Владимир Карасёв Политолог

Наш собеседник вспоминает, что в Луганске тогда отключили электричество и воду, а жара ускорила порчу продуктов. После остановки холодильников из магазинов в первые часы исчезли мясо и рыба, затем полки начали стремительно пустеть. Единственным продолжавшим работать коммунальным ресурсом оставался газ.

Особенно тяжёлая ситуация, по словам Карасёва, сложилась в больницах и Луганском онкологическом центре. Из-за отсутствия электричества медучреждения не могли в полном объёме оказывать помощь, что угрожало жизни тяжёлых пациентов, в том числе проходивших лечение от рака.

«Это напоминает блокаду Ленинграда, это ужасно», — подчеркнул политолог.

Ответственность за начало такой политики он возложил не только на Владимира Зеленского, но и на прежнее руководство Украины, причастное к действиям Киева против жителей Донбасса. Карасёв добавил, что сейчас подобную тактику применяют против населения Херсонской и Запорожской областей, а также других российских регионов.

Ранее эту тактику украинских войск комментировал и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он заявил, что ВСУ ударами по гражданской инфраструктуре пытаются нарушить логистику отдельных городов и затруднить доставку товаров первой необходимости.