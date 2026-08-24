Юная художница из Болохова стёрла «несмываемых» Смешариков обычной губкой
Обложка © VK / Администрация г. Болохово Киреевского района
Юная художница из Болохово (Тульская области) самостоятельно стёрла Смешариков с резинового покрытия на детской площадке обычной мокрой губкой, пишет Newstula.ru. Ранее чиновники уверяли, что изображения въелись намертво и не поддаются удалению.
Девочка нанесла на резиновое покрытие игровой зоны изображения мультипликационных героев сухой пастелью. Местные власти восприняли это как порчу имущества.
Сотрудники администрации утверждали, будто краска въелась в материал намертво. По их словам, ни вода, ни растворитель не помогли вернуть покрытию прежний вид. Для выяснения личности ребёнка и его родителей обратились в правоохранительные органы.
Подобная реакция возмутила общественность. В Ленинградской области потребовали указать конкретных должностных лиц, ответственных за происходящее. Житель Ярославля поинтересовался, была ли проведена экспертиза материала и составлен ли акт осмотра. Красноярец назвал меры чрезмерными и с сарказмом предложил скинуться на ремонт площадки.
Девочка не поняла, почему её творчество вызвало столько шума. По словам мамы, раздувать скандал из-за красивых рисунков стыдно.
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