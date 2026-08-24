Оптимизма нема: Удары возмездия ВС РФ заставили союзников Украины поникнуть, признали в ЕС
Посол ЕС Матернова: Настроение союзников Киева ухудшилось из-за ответных атак РФ
Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова сообщила об ухудшении настроений среди союзников Киева на фоне российских ударов. Слова дипломата приводит Euractiv.
«Из-за атак настроение ухудшилось по сравнению с оптимизмом предыдущих месяцев», — сказала она.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные уничтожают пункты подразделения БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Сейчас боевые действия в регионе продолжаются вдоль Днепра. Херсон и правобережная часть региона пока ещё находятся под контролем Украины, левый берег — России.
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