Оптимизма нема: Удары возмездия ВС РФ заставили союзников Украины поникнуть, признали в ЕС

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова сообщила об ухудшении настроений среди союзников Киева на фоне российских ударов. Слова дипломата приводит Euractiv.

«Из-за атак настроение ухудшилось по сравнению с оптимизмом предыдущих месяцев», — сказала она.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные уничтожают пункты подразделения БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Сейчас боевые действия в регионе продолжаются вдоль Днепра. Херсон и правобережная часть региона пока ещё находятся под контролем Украины, левый берег — России.