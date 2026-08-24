В ГД заявили, что Украина лишилась «морального права на существование»

Депутат Госдумы Роза Чемерис заявила, что после гибели детей в результате атаки беспилотников на Краснодар нынешняя Украина лишилась «морального права на дальнейшее существование и развитие». Такое мнение член комитета ГД по международным делам высказала в беседе с ТАСС.

«Чудовищные преступления против наших детей не останутся без ответа. Страна, убивающая детей, не имеет морального права на дальнейшее существование и развитие. Именно это и ждёт Украину», — заявила Чемерис.

Депутат также резко высказалась в адрес Владимира Зеленского, сравнив действия украинских властей с практиками нацистской Германии. Эти слова являются политической оценкой парламентария.

Заявление прозвучало после массированной ночной атаки беспилотников на Краснодарский край. По данным региональных властей, фрагменты сбитых дронов упали на несколько гражданских объектов в Краснодаре, включая пятиэтажный жилой дом и частный детский центр.

По предварительным данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, погибли трое подростков — 13, 15 и 16 лет. Ещё шестеро детей получили различные травмы и находятся в больнице.

Следственный комитет России уже начал устанавливать представителей украинских вооружённых формирований, причастных к атаке, и пообещал дать их действиям уголовно-правовую оценку.

Ранее Life.ru сообщал, что число погибших при атаке на Краснодар детей выросло до трёх. Львова-Белова уточнила, что пострадавшие несовершеннолетние получают необходимую медицинскую помощь.