Приказ — взять живой: Львова-Белова рассказала о подготовке диверсий против неё

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что после выдачи Международным уголовным судом ордера на её арест против неё готовились диверсии, а её семье поступали угрозы. Подробности уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка раскрыла в интервью «Ведомостям».

По словам Львовой-Беловой, после решения МУС ей предоставили личную охрану. Она отметила, что опасалась поездок за границу, поскольку могла столкнуться с риском задержания в ряде стран.

«Честно скажу, мне было страшно. Я поняла, что в 123 странах мира меня могут арестовать, если я пересеку их границу... После этого у меня появилась личная охрана. Несколько раз в разных регионах готовились диверсии, ловили каких-то людей», — сказала детский омбудсмен.

С её слов, целью было не покушение, а захват. После этого у омбудсмена хотели выбить показания против президента России Владимира Путина, в отношении которого МУС также тогда выдал ордер на арест. Она объяснила, что всё это было связано с отсутствием у них доказательной базы для выдачи таких постановлений. Львова-Белова рассказала также, что им не приходили никакие официальные документы, а про ордер на арест она и вовсе узнала из СМИ.

Она добавила, что после появления обвинений со стороны суда столкнулась с недоверием даже внутри России. По её словам, некоторые чиновники задавали вопросы о действиях с детьми, из-за чего ей приходилось постоянно объяснять свою позицию.

Ордер МУС на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой был выдан в марте 2023 года. Российские власти заявили о незаконности решения суда и возбудили дела против представителей МУС. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения.