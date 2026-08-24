ВСУ 111 раз атаковали Белгородскую область за сутки, погиб мужчина

Белгородская область за минувшие сутки подверглась 111 атакам со стороны ВСУ. В Шебекинском округе погиб мужчина, ещё десять мирных жителей получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По данным главы региона, удары пришлись по Белгороду и 15 муниципальным округам области. За сутки было зафиксировано шесть обстрелов с применением артиллерии и авиации, ещё дважды с беспилотников сбрасывали взрывные устройства. Расчёты ПВО и другие задействованные подразделения за это время сбили или подавили 113 украинских беспилотников.

Накануне Life.ru писал о ранении 16-летней девушки при атаке дрона на Шебекино. Беспилотник сдетонировал в городе, после чего пострадавшую доставили в районную больницу и готовили к переводу в детскую областную. В результате тех же атак повреждения получили многоквартирный дом, коммерческий объект, автомобили и инфраструктура в нескольких округах Белгородской области.