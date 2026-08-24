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24 августа, 09:57

В Сумской области из тыловиков формируют штурмовые подразделения ВСУ

Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Сумской области начали формировать штурмовые отряды, в которые зачисляют военнослужащих-тыловиков. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах. Речь идёт, например, о личном составе ремонтных рот и подразделений обеспечения.

«Из личного состава тыловых подразделений 7-го корпуса ДШВ ВСУ <...> формируют сводные отряды для доукомплектования штурмовых групп и удержания передовых позиций», — сказал собеседник ТАСС.

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Ранее Минобороны отчиталось об ударах по целям на Украине за минувшие сутки. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и логистическая инфраструктура, используемые в интересах ВСУ. Также нанесены удары по предприятию военно-промышленного комплекса и цех по производству БПЛА дальнего действия.

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Матвей Константинов
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