В Сумской области из тыловиков формируют штурмовые подразделения ВСУ

В Сумской области начали формировать штурмовые отряды, в которые зачисляют военнослужащих-тыловиков. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах. Речь идёт, например, о личном составе ремонтных рот и подразделений обеспечения.

«Из личного состава тыловых подразделений 7-го корпуса ДШВ ВСУ <...> формируют сводные отряды для доукомплектования штурмовых групп и удержания передовых позиций», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по целям на Украине за минувшие сутки. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и логистическая инфраструктура, используемые в интересах ВСУ. Также нанесены удары по предприятию военно-промышленного комплекса и цех по производству БПЛА дальнего действия.