«Дороги жизни» в клеточку: Как бойцы «Днепра» защищают транспорт от «Хорнетов» ВСУ

Военнослужащие 18-й общевойсковой армии обезопасили от украинских беспилотников около 200 километров дорог в Алёшкинском и Скадовском округах Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил начальник комендантского поста группировки войск «Днепр» с позывным Вжик.

«Основная проблема — это БПЛА противника. Мы прикрываем на дороге личный состав военнослужащих ВС РФ и гражданских лиц. В нашей зоне ответственности мы покрыли около 200 километров дороги», — рассказал он.

На наиболее опасных участках военные оборудовали антидроновые коридоры. За обстановкой в небе следят посты воздушного наблюдения, а дежурящие на блокпостах бойцы обеспечивают дополнительное прикрытие проезжающих машин.

По словам Вжика, украинские военные используют для атак беспилотники «Хорнет», «Дартс» и FPV-дроны. Их целями зачастую становятся не военные объекты, а гражданский транспорт.

«В основном поражают гражданскую технику: фуры, бусики, легковые автомобили», — подчеркнул военнослужащий.

Созданная система защиты позволяет снизить угрозу для автомобилистов и сохранить движение между населёнными пунктами в районах, где украинские дроны наиболее активны.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал Алешкинский округ одной из самых сложных территорий региона из-за постоянных атак ВСУ. Противник бьёт по подстанциям и энергообъектам, а затем дронами преследует ремонтные бригады, из-за чего под угрозой оказывается любой транспорт, включая скорую помощь. В связи с этим глава региона поручил ускорить установку антидроновых сетей на дорогах и взять на особый контроль сёла, где люди дольше всего остаются без воды, максимально задействовав генераторы для питания скважин.