Отвлекающий манёвр: Боец «Востока» раскрыл хитрость при освобождении Зелёного

Российские штурмовики отвлекали подразделения ВСУ пулемётным огнём, чтобы незаметно заходить в их опорные пункты при освобождении Зелёного в Запорожской области. О применённой тактике РИА «Новости» рассказал боец группировки войск «Восток» с позывным Тайга.

Так, один военнослужащий открывал стрельбу с определённой позиции и вынуждал противника сосредоточиться на этом направлении. В то же время другая группа скрытно подбиралась к укреплению с противоположной стороны.

«Запускали пулемётчика либо автоматчика с одной стороны. Они отрабатывали, а мы с другой стороны заходили, подкрадывались к противнику», — пояснил Тайга.

Когда штурмовики занимали нужные позиции, отвлекающий огонь прекращался. После этого российская группа заходила в опорник и брала его под контроль.

Напомним, об освобождении Зелёного Минобороны России сообщило 21 августа. По данным ведомства, бойцы «Востока» зачистили в селе более 200 зданий.