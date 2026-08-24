Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 10:04

Отвлекающий манёвр: Боец «Востока» раскрыл хитрость при освобождении Зелёного

Боец ВС РФ рассказал о тактике отвлечения ВСУ при взятии Зелёного

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские штурмовики отвлекали подразделения ВСУ пулемётным огнём, чтобы незаметно заходить в их опорные пункты при освобождении Зелёного в Запорожской области. О применённой тактике РИА «Новости» рассказал боец группировки войск «Восток» с позывным Тайга.

Так, один военнослужащий открывал стрельбу с определённой позиции и вынуждал противника сосредоточиться на этом направлении. В то же время другая группа скрытно подбиралась к укреплению с противоположной стороны.

«Запускали пулемётчика либо автоматчика с одной стороны. Они отрабатывали, а мы с другой стороны заходили, подкрадывались к противнику», — пояснил Тайга.

Когда штурмовики занимали нужные позиции, отвлекающий огонь прекращался. После этого российская группа заходила в опорник и брала его под контроль.

Бойцы ВСУ сливали нашим командирам свои координаты и манёвры по трофейной рации
Бойцы ВСУ сливали нашим командирам свои координаты и манёвры по трофейной рации

Напомним, об освобождении Зелёного Минобороны России сообщило 21 августа. По данным ведомства, бойцы «Востока» зачистили в селе более 200 зданий.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar