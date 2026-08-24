Необычный «поезд» огней в небе Подмосковья оказался спутниками Starlink Маска

Жители Московской области в ночь на 24 августа стали свидетелями необычного зрелища: в небе над регионом проплыла вереница из более чем 25 ярких огней, выстроенных друг за другом на небольшом расстоянии. Стройное движение светящихся точек вызвало множество вопросов и предположений.

Однако, как пояснил заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с интернет-изданием Regions.ru, поводов для беспокойства нет. По его словам, этот «поезд» — уже ставшее привычным явление, связанное с запуском спутников Starlink компании SpaceX Илона Маска. Очередной запуск произошёл 19 августа, и именно эти аппараты, летящие плотной группой, увидели жители региона.

В первые дни после старта спутники выводятся на промежуточную орбиту и движутся компактной цепочкой, напоминая поезд. Их можно заметить невооружённым глазом практически в любой точке Земли. Через некоторое время каждый аппарат включает собственный двигатель и начинает переход на свою рабочую орбиту, после чего «паровозик» постепенно рассеивается.

Starlink — глобальная спутниковая система для обеспечения высокоскоростным интернетом. На данный момент на орбите находится более 12,7 тысячи спутников, а в перспективе SpaceX планирует вывести около 42 тысяч.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что ночью над территорией столичного региона жители наблюдали пролёт цепочки светящихся объектов неизвестного происхождения. Внешне эти огни очень похожи на спутники Starlink от SpaceX Илона Маска.