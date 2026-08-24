Прожиточный минимум в России может превысить 20 тысяч рублей в 2027 году

Прожиточный минимум на душу населения в России в 2027 году может впервые превысить отметку в 20 тысяч рублей. При индексации на 5–7% показатель составит от 19 886 до 20 265 рублей, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Думаю, что используемый в этом году для определения величины прожиточного минимума на 2027 год процент индексации будет находиться в диапазоне 5-7%», — сказал экономист ТАСС.

При таком сценарии минимум для трудоспособных граждан может вырасти до 21 676–22 089 рублей, для пенсионеров — до 17 102–17 428 рублей, а для детей — до 19 290–19 657 рублей. При назначении ряда социальных мер учитывается не федеральная, а региональная величина прожиточного минимума, которая отличается в зависимости от субъекта РФ.

В 2026 году федеральный показатель на душу населения равен 18 939 рублям. Для трудоспособных граждан он установлен на уровне 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль. Эти цифры закреплены в федеральном бюджете.

Ранее Life.ru рассказывал о новых социальных выплатах, действующих с августа 2026 года. В частности, право на семейную выплату зависит от дохода: он не должен превышать полутора прожиточных минимумов на человека в регионе.