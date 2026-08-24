Россиянки Сазонова и Соловьёва взяли серебро в эстафете на ЧМ по пятиборью

Россиянки Виктория Сазонова и Яна Соловьёва завоевали серебро чемпионата мира по современному пятиборью в женской эстафете. Соревнования проходят в китайском Гуйяне.

Золотые медали достались белорускам Анастасии Орёл и Марии Гнедчик. Третьими финишировали спортсменки из Египта. Эта награда стала для сборной России первой на нынешнем мировом первенстве. Турнир стартовал 24 августа и завершится 30-го числа.

Российские пятиборцы участвуют в чемпионате мира впервые с 2019 года. В состав команды вошли десять спортсменов. Международный союз современного пятиборья в июле снял ограничения с россиян. В Китае они выступают с национальным флагом и другой государственной символикой.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли все дисциплины на юниорском этапе Гран-при ISU, который прошёл в китайском Сиане с 20 по 22 августа. Это стало первым крупным успехом после возвращения спортсменом на международную арену в нейтральном статусе, которое одобрили с сезона-2026/27.