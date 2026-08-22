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22 августа, 19:20

Новолодский победил в омниуме на юниорском ЧМ в Бельгии

Обложка © Unsplash / Dmitry Vechorko

Обложка © Unsplash / Dmitry Vechorko

Золото юниорского чемпионата мира по велотреку для России завоевал спортсмен Ростислав Новолодский. На проходящем в Бельгии первенстве он выиграл соревнования в омниуме.

В этой дисциплине спортсменам необходимо проявить себя сразу в нескольких видах гонок на треке. Юниорский чемпионат мира завершится 23 августа. До окончания турнира в Бельгии остаётся ещё один соревновательный день.

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Ранее российские фигуристы выиграли все дисциплины на юниорском этапе Гран-при ISU, который прошёл в китайском Сиане с 20 по 22 августа. Это стало первым крупным успехом после возвращения спортсменом на международную арену. В одиночном катании победили Лев Лазарев и София Дзепка, в парах — Полина Шешелева и Егор Карнаухов, в танцах на льду — Мария Фефелова и Артём Валов.

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Тимур Хингеев
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