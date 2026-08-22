Новолодский победил в омниуме на юниорском ЧМ в Бельгии

Золото юниорского чемпионата мира по велотреку для России завоевал спортсмен Ростислав Новолодский. На проходящем в Бельгии первенстве он выиграл соревнования в омниуме.

В этой дисциплине спортсменам необходимо проявить себя сразу в нескольких видах гонок на треке. Юниорский чемпионат мира завершится 23 августа. До окончания турнира в Бельгии остаётся ещё один соревновательный день.