Зеленский присвоил Билецкому* звание Героя Украины
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Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины основателю «Азова»** Андрею Билецкому*, а восьмерым полковникам – звание бригадных генералов.
«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Билецкому* Андрею Евгеньевичу – бригадному генералу», – говорится в тексте соответствующего указа от 24 августа.
Кстати, на днях в Сети разгорелись слухи о гибели Билецкого* — к дому его родителей в Харькове приезжали украинские чиновники и представители ВСУ с букетами в траурных лентах. Позже он появился на мероприятии.
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* Внесён в России в перечень экстремистов и террористов.
** Признана террористической организацией и запрещена в России.