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24 августа, 10:10

Зеленский присвоил Билецкому* звание Героя Украины

Обложка © Wikipedia / Jbuket

Обложка © Wikipedia / Jbuket

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины основателю «Азова»** Андрею Билецкому*, а восьмерым полковникам – звание бригадных генералов.

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Билецкому* Андрею Евгеньевичу – бригадному генералу», – говорится в тексте соответствующего указа от 24 августа.

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Кстати, на днях в Сети разгорелись слухи о гибели Билецкого* — к дому его родителей в Харькове приезжали украинские чиновники и представители ВСУ с букетами в траурных лентах. Позже он появился на мероприятии.

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* Внесён в России в перечень экстремистов и террористов.

** Признана террористической организацией и запрещена в России.

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Александра Вишнякова
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