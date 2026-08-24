Вместо люксового отеля — дикая Африка: Хабенский с женой отправился на сафари

Российский актёр Константин Хабенский и его жена Ольга Литвинова отправились в путешествие по Африке. Редкими кадрами совместного отпуска актриса поделилась в социальных сетях.

Отпуск Хабенского. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ olga.litvinova.1

Жена Хабенского. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ olga.litvinova.1

«Африка. Такая разная — бескрайняя, холодная, зеленая, гостеприимная, опасная… с завораживающими закатами и рассветами… Я в восхищении», — написала Литвинова.

Супруги побывали на сафари, встретили рассветы и закаты среди дикой природы, а также совершили прогулку на небольшом судне. Даже при ярком солнце им пришлось утеплиться: на некоторых снимках пара запечатлена в куртках и перчатках.

Хабенский и Литвинова поженились в 2013 году. Супруги воспитывают двух дочерей — Александру и Веру. Сейчас народный артист России возглавляет МХТ имени А. П. Чехова. В марте 2026 года Хабенского также назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.