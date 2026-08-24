Миляев пригласил нарисовавшую смешариков художницу из Болохова на фестиваль

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил пригласить девочку из Болохова, из-за рисунков которой местные власти ранее обратились в полицию, на фестиваль детского рисунка. Мероприятие пройдёт в рамках Дня города и Дней Тульской области.

«Ксению тоже пригласите для того, чтобы могла ещё раз показать свой художественный талант», — сказал Миляев на совещании в правительстве региона.

Глава области также попросил выяснить, хочет ли девочка заниматься в бесплатной студии изобразительного искусства в Болохове. Кроме того, он предложил предусматривать на детских площадках и в общественных пространствах специальные места, где дети смогут спокойно рисовать. На той самой площадке в Болохове должны появиться меловые доски.

Напомним, ранее в городе Болохово Тульской области разгорелся скандал, когда местные власти пригрозили уголовной ответственностью 14-летней девочке за рисунки персонажей мультсериала «Смешарики» на резиновом покрытии детской площадки. Администрация расценила творчество ребёнка как вандализм и порчу муниципального имущества, что вызвало широкий общественный резонанс. В итоге инцидент был урегулирован: глава администрации встретилась с матерью девочки, конфликт признали исчерпанным, а в качестве примирительного жеста было предложено провести городское мероприятие «Рисуем мультяшек мелом на асфальте». Кроме того, девочку пригласила в гости студия-производитель «Смешариков», а губернатор области лично поддержал юную художницу.