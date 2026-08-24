В Новой Москве школьник упал с 10-метрового дерева и сломал обе руки

13-летний школьник сломал обе руки, сорвавшись с десятиметрового дерева в Новой Москве. Подростка госпитализировали, ему потребовалась операция. Несчастный случай произошёл вечером 23 августа возле деревни Ерино, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, дети играли рядом с большим деревом и забирались на ветки. Семиклассник поднялся слишком высоко, оступился и рухнул с высоты примерно трёхэтажного дома на грунт. В больнице выяснилось, что у мальчика травмированы обе руки. Врачи провели операцию, школьнику предстоит восстановление.

Ранее в Новой Москве пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа во время игры с братьями. Ребёнка доставили в реанимацию с ушибом мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.