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24 августа, 10:45

В Новой Москве школьник упал с 10-метрового дерева и сломал обе руки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

13-летний школьник сломал обе руки, сорвавшись с десятиметрового дерева в Новой Москве. Подростка госпитализировали, ему потребовалась операция. Несчастный случай произошёл вечером 23 августа возле деревни Ерино, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, дети играли рядом с большим деревом и забирались на ветки. Семиклассник поднялся слишком высоко, оступился и рухнул с высоты примерно трёхэтажного дома на грунт. В больнице выяснилось, что у мальчика травмированы обе руки. Врачи провели операцию, школьнику предстоит восстановление.

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