Бодипозитив по-китайски: Яркие подмышки вместо гладкой кожи стали трендом среди девушек

В Китае появился новый необычный тренд — девушки начали красить волосы под мышками в яркие цвета: розовый, жёлтый, синий. Они публикуют фото и видео с таким «маникюром для подмышек» на платформе RedNote и даже делятся инструкциями о том, как это сделать.

Этот тренд связан с бодипозитивом и идеей свободы выбора: кто-то удаляет волосы, кто-то оставляет как есть, а кто-то превращает их в цветной аксессуар. Правда, пользователи предупреждают, что краска может вызвать раздражение кожи.

Интересно, что в Китае представления о том, что волосы на теле нужно удалять, появились только в 80–90-х годах прошлого века — под влиянием западной рекламы, кино и моды.

Недавно среди девушек начал набирать популярность новый бьюти-тренд — так называемый «нос грызуна». Это когда кончик носа сильно задран вверх и заметно загнут. О такой моде рассказали в соцсетях. Однако специалисты относятся к этому скептически. Один из врачей отметил, что такая форма выглядит неестественно и нарушает пропорции лица. Он добавил, что сам не стал бы делать такую операцию, даже если бы пациентка очень настаивала, — он предпочёл бы отказаться.