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24 августа, 11:29

Суд в Москве назначил Собчак новый штраф за неуплату прошлого

Ксения Собчак. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Ксения Собчак. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак привлечена к административной ответственности за неуплату штрафа. Соответствующее решение вынес суд Москвы. Информацией делится пресс-служба судебной инстанции.

«Мировой судья назначил Собчак К. А. наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — сказано в тексте.

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Ранее Ксения Собчак опубликовала архивную семейную фотографию с отцом Анатолием Собчаком в день его рождения. Журналистка поделилась снимком в социальных сетях 10 августа.

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Татьяна Миссуми
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