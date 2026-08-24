Суд в Москве назначил Собчак новый штраф за неуплату прошлого

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак привлечена к административной ответственности за неуплату штрафа. Соответствующее решение вынес суд Москвы. Информацией делится пресс-служба судебной инстанции.

«Мировой судья назначил Собчак К. А. наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — сказано в тексте.

Ранее Ксения Собчак опубликовала архивную семейную фотографию с отцом Анатолием Собчаком в день его рождения. Журналистка поделилась снимком в социальных сетях 10 августа.